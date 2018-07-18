В понедельник, 16 июля, народный депутат от "Народного фронта" Александр Дроздик предложил внести правки в проект закона №8487 (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств), принятого 13 июля за основу. Об этом сообщает Авто Информатор.

Депутат предложил изменить формулу расчета акцизного налога. В новой формуле расчета Дроздик предлагает изменить количество полных лет на коэффициент выбросов CO2. Таким образом формула будет выглядеть следующим образом:

Ставка = коэффициент базовой ставки * объем двигателя (в литрах) * коэффициент выбросов

Коэффициент базовой ставки - 50 евро для бензинового двигателя и 75 евро - для дизельного.

Объем двигателя (в литрах) - общий объем цилиндров двигателя в см3 разделенный на 1000 (например двигатель объемом 1600 см3 = 1,6 литра)

Коэффициент выбросов СО2 - коэффициент, который зависит от соответствия автомобиля европейскому экологическому стандарту:

1992-1994 года выпуска (Евро-1) - 7,5

1995-1998 года выпуска (Евро-2) - 5,0

1999-2004 года выпуска (Евро-3) - 2,5

2005-2008 года выпуска (Евро-4) - 2

2009-2014 года выпуска (Евро-5) - 1,5

С 2015 года выпуска (Евро-6) - 1

Для примера так рассчитывается стоимость акциза для автомобиля Audi A6 2002 года выпуска с дизельным мотором объемом 2,5 литра:

75 * 2,5 * 2,5 = 468,75 Евро

А если взять например Volkswagen Golf V 2005 года с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, то цифры будут выглядеть так:

50 * 1,6 * 2 = 160 Евро

Фото: facebook.com/vnuk.fiesta

Ранее "Страна" разбиралась, что означают принятые Радой законопроекты по "евробляхам.

В частности, в проекте 8487 прописана отмена экологического стандарта Евро-5, что позволяет ввозить в Украину авто любого возраста. Это важный момент. Ведь сейчас "евробляхи" растаможить вообще нельзя.

Также предложено изменить систему начисления налогов. Акциз будет рассчитываться по следующей формуле: базовая ставка на авто, помноженная на объем двигателя и возраст автомобиля.

Базовая ставка за машину на бензине будет равняться 50 евро, на дизеле – 75 евро. Дальше рассчитать цену растаможки достаточно просто.

К примеру, на 15-летнее авто с бензиновым полуторалитровым двигателем акциз составит 1 125 евро (50х15х1,5), а на такое же с двухлитровым мотором - полторы тысяч евро. На аналогичный автомобиль с дизельным двигателем насчитают уже 2,25 тысяч евро.

Авторы законопроекта составили таблицу, по которой можно сравнить стоимость растаможки до и после принятия закона. Для машин, которые старше пяти лет, разница - в два-три раза меньше, чем сейчас.

Напомним, 13 июля парламент принял в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, которые предусматривают внесение изменений в Таможенный кодекс и позволяют легализировать в Украине машины на иностранных номерах.