В интернете появилось видео с совместной пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, на котором пользователи подметили реакцию американского президента на "факты Путина".

На записи Путин заявляет: "Мы должны опираться на не сиюминутные политические интересы, а на факты" (речь идет о доказательствах российского следа в победных для нынешнего главы Белого дома выборах - Прим. Ред.). И после произнесения слова "факты" Трамп резко поворачивается к Путину и проявляет предельную внимательность.

Пользователи предположили, что в словах Путина Трамп мог услышать мат на английском языке.

В то же время, по-английски слово fact звучит точно также, как и по-русски.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что "Я перепутал слова". Трамп передумал и признал вмешательство России в выборы США.

Также зрада по-американски. Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа.