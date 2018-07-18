Глава Запорожской облгосадминистрации СБУ-шник Константин Брыль не указал в декларации Range Rover и 4 автомобилей Mercedes, он также не отобразил в документе немалые расходы на зарубежные путешествия.

Об этом сообщает Bihus.info.

Журналисты-расследователи получили соответствующую информацию из судебных постановлений по делу о недостоверном декларировании, которую сейчас против Брыля расследует НАБУ.

Следователи НАБУ установили, что Константин Брыль скрыл право пользования на 5 автомобилей - Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover.

Также на главу области оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом отца. Согласно выписки из Реестра прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль обладает 0,4 га земли и 540-метровым домом в Киеве и еще двумя домами общей площадью 189 кв.м в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации.

Фото: bihus.info

Расследование НАБУ показало, что Брыль со своей женой Майей и тремя дочерьми побывали на отдыхе в Турции, Италии, Германии, Франции, Греции, Израиле и других странах, где семья останавливалась в дорогих отелях. В частности, стоимость услуг одной только авиакомпании в 2016 году составила почти 42 000 долларов, в то время как официальный годовой доход губернатора составил всего 10 000.

Фото: bihus.info

Сообщается, что дополнительно в 10 000 долларов мало обойтись обучение его младшей дочери Майи в элитной "Новопечерский школе".

"Также следователи НАБУ подозревают, что глава Запорожской области с женой и тремя детьми являются членами конного клуба "Butenko Stable", на что за год семья должна была потратить еще 160 000 гривен. Однако в разделе о расходах нет затрат ни на путешествия, ни на школу, ни на конный клуб", - отмечается в расследовании.

Журналисты рассказали, что в своей декларации за 2017 Брыль указал три дома площадью 319, 629 и 282 кв.м, 4 ценных часов и 4 карабина. Из собственных транспортных средств он задекларировал Volkswagen Caddy и новенькую Toyota Camry, а также пользование Range Rover матери и Mercedes-Benz S 350 тестя. Наличными губернатор с семьей сохраняет 150 000 долларов и 3,9 млн гривен.

Согласно биографии, всю свою жизнь Константин Брыль посвятил государственной службе в органах внутренних дел, налоговой милиции и Службы безопасности Украины, а свое состояние пытается объяснить тремя годами работы в Восточной Германии начала 90-х.

Как сообщала "Страна", губернатор Брыль распустил антикоррупционную комиссию, которая обвинила его в незаконном обогащении.

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