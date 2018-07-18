Кабмин запретит в украинских государственных компаниях выплату чрезмерных бонусов и вознаграждений. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время заседания Кабинета министров в среду, пишет УП.

По его словам, это взвешенное и справедливое решение: "Я считаю, что зарплаты должны быть достойные, премии должны быть достойные, чтобы люди не занимались коррупцией. Но что касается жадности и излишества, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддерживать не могу", - сказал глава правительства.

Он отметил, что в государственных компаниях должны платить хорошо, но не чрезмерно, поскольку служить государству - это уже привилегия.

"Поэтому я считаю, что в этом вопросе следует поставить точку. Я уважаю корпоративное управление, прозрачность наблюдательных советов. Но прошу уважать, в том числе, украинский народ. Воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах и историях", - заявил Гройсман.

Премьер попросил поддержать запрет выплаты бонусов и вознаграждений и поручил Министерству экономического развития выписать это решение в соответствии с "лучшими практиками корпоративного управления и определить тот потолок, за которые никому не позволено выпрыгивать".

"Задача всех госкомпаний - это защищать свою страну, повышать экономику и делать свое дело не только за деньги, а по совести и с чистым, открытым сердцем", - добавил он.

Присутствующие единогласно поддержали эту инициативу после чего Гройсман поручил как можно быстрее оформить решение и через три дня подать ему документ на подпись.

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