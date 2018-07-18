В Киеве с 19 июля по 7 августа ограничат движение транспорта по Южному мосту в связи с капитальным ремонтом деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в соцсети Facebook.

В частности, движение ограничат на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе во второй полосе движения.

А также на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Как сообщала "Страна", фуникулер в Киеве опять остановят на ремонт почти на месяц.

Напомним также, что в "Укравтодоре" рассказали, где в Украине самые плохие дороги.

Также "Страна" писала, что министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал список дорог, которые отремонтируют в первую очередь.