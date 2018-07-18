В Украине проведут пробную перепись населения в декабре 2019 года. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Кабмин поручил Государственному комитету статистики в декабре 2019 года провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области пробную перепись населения с использованием инновационных технологий сбора информации у населения.

Райадминистрациям поручено содействовать подготовке и проведению пробной переписи, а Национальной полиции Украины - обеспечивать безопасность и порядок в это время.

Последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году, население страны составило 48 млн 457 тыс. человек. Следующая должна была состояться в 2011-м, но ее несколько раз переносили. Согласно последнему распоряжению украинского правительства, следующая перепись населения запланирована на 2020 год.

Ранее "Страна" сообщала о переписи-2020. Посчитать сколько людей осталось в Украине обойдется в 2 миллиарда гривен.

Также у Кличко решили, что пришло время проводить перепись населения столицы.