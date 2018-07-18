В Украине по состоянию на сегодня 25% населения живет за чертой бедности. Еще в 2014 году, в начале экономического кризиса, этот показатель был на уровне 15%. Об этом рассказала директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, пишет "Укринформ".

По словам эксперта Кахконен, для Украины важно завершить начатые реформы, чтобы выйти из экономического кризиса.

Эксперт отметила, что видит реальный путь выхода из кризиса - завершение реформы здравоохранения, создание Высшего антикоррупционного суда, независимых наблюдательных советов в госбанках (это половина всего банковского сектора страны, чтобы кредиты не расходились по "своим "людям).

"Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться", - отметила Кахконен.

Кахконен также отметила, что экономический потенциал Украины выше, чем в Польше, Румынии, Грузии, Индонезии.

"В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодным является и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни", - добавила Кахконен.

Как сказала Кахконен, Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше, чем в любую другую страну.

"Вложено $5,5 млрд, причем половина средств - $2,5 млрд - в различные инвестиционные проекты, плюс 2 млрд - на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще $500 млн - на поставку газа. К сожалению, не все эти средства использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины", - пояснила Кахконен.

По ее словам, именно в Харьковской области реализуется ряд проектов на сумму более $300 млн - строится дорога Харьков-Полтава, реконструируется тепловая подстанция, сеть КП "Харьковводоканал", переработка отходов.

Как сообщала "Страна", "Страна" разобрала самые интересные нюансы пенсионной реформы: слепым и лилипутам накинули десяточку.

Также "Страна" писала, что в прошлом году в докладе ООН говорилось, что в Украине 60% населения живет за чертой бедности.

Напомним также, что минимум 14 миллионов украинцев оказались за чертой бедности в 2016 году.