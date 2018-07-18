В Украине вчера случился своего рода прецедент. Впервые зеленкой облили не сочувствующих России или представителей бывшей власти - под струи зеленого лекарства попал антикоррупционер Виталий Шабунин.

Он пришел митинговать под САП в своем обычном виде, но проводил акцию почти полностью зеленым. Да и на его оппонента Илью Киву попало несколько капель.

Виталий Шабунин. Фото - ТСН

Общественность возмутилась "покраской" Шабунина. Дело дошло до того, что гепрокурор Юрий Луценко назвал использование зеленки против оппонентов "ватной традицией". И заявил, что ситуация "имеет признаки уголовного преступления".

В Украине и правда часто незаконно льют зеленку на людей. Однако раньше Луценко не видел в этом преступления. Возможно потому, что к такому способу гражданского самовыражения чаще прибегают как раз противники тех, кого Луценко назвал "ватниками". А сами "ватники" как раз и становились жертвами этих атак.

"Страна" собрала самые известные случаи с обливанием зеленкой за последнее время и проследила, откуда пошла такая традиция.

Нападение на Елену Бережную

Первого июня радикалы облили зеленкой мать погибшего нардепа Ирины Бережной, главу организации "Сила Добра" Елену Бережную. Это произошло в ее квартире и в присутствии сотрудника полиции.

Рано утром к ней пришла группа неизвестных, которая начала блокировать квартиру. Они заявили, что являются патриотами Украины. При этом полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.

"На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию. Я только приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", - рассказала Бережная.

Нападение на Бережную произошло после событий 9 мая, когда она приняла участие в акции Бессмертный полк и была атакована националистами С14 за ношение георгиевской ленты.

Атака на главу Россотрудничества

9 мая радикалы той же С14 напали на российского дипломата Константина Воробьева. Перед инцидентом он заявлял, что собирался возложить цветы к Вечному огню в Киеве. О происшествии рассказал блогер Иван Славинский.

"Экстремисты С14, которых крышует СБУ, сегодня напали на российского дипломата, главу Россотрудничества, Константина Павловича Воробьева. Облили зеленкой с нечистотами. Человек ждал такси, но вместо такси приехали С14", – написал Славинский.

Облили профсоюзного лидера в Николаеве

Националисты и их сторонники нападали на участников первомайских митингов, поскольку считают, что День труда – это советский праздник, и отмечать его в Украине нельзя.

В частности, в Николаеве пытались сорвать демонстрацию, облив зеленкой у подъезда дома ее организатора руководителя областной организации "Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области" Владимира Пику.

На мужчину налетела группа людей и плеснула в него зеленкой. Пострадали лицо и одежда мужчины.

Пытались залить российское консульство

18 марта, в день выборов президента России, в Киеве под зданием консульского отдела посольства РФ около 50 активистов добровольческого движения "ОУН", Комитета освобождения политзаключенных, "Черного комитета" и Коалиции участников оранжевой революции (КУПР) провели акцию "Народный разрыв дипломатических отношений с агрессором".

Участники акции начали бросать в сторону корпусов консульства яйца, снежки и бутылочки с зеленкой. Правда, все это до стен зданий не долетало.

Атака на Саакашвили

В июне прошлого года экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Ладыжин Винницкой области.

Саакашвили в Facebook потребовал у Порошенко компенсации за испорченную футболку.

"Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Мы все сняли и скоро вам покажем. Снова надел новую майку, и опять испортили, сволочи!" - написал Саакашвили.

"Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса €50", - написал Саакашвили.

Также в том же месяце политик пострадал похожим образом в Кривом Роге. На встрече с горожанами Саакашвили обратился к жителям города с речью, которую прервал обстрел яйцами и зеленкой. Хулигана сразу же задержали.

Нападение на Королевскую

В июне 2017 года нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Наталью Королевскую в Одессе облили зеленкой. Фотографией Королевской в зеленке похвастался "Автомайдан Одесса" в Facebook. Фото подписали: "Королевская приехала в Одессу… Но что-то пошло не так".

После этого депутат отправилась в больницу. Врачи диагностировали у Натальи Королевской ожог глаза и частичную потерю зрения.

Это не единственный случай нападения с зеленкой на Королевскую. В 2016 году в Славянске на праздничном шествии ко Дню Победы над нацизмом люди в камуфляже с криками "ганьба" облили Королевскую зеленкой и обсыпали мукой.

Атака на феминисток

8 марта 2017 года агрессивно настроенные люди напали в Киеве на участников марша феминисток и облили их зеленкой и кефиром. Хулиганов на месте задержала полиция.

"Было несколько провокаторов. Они бросили бутылки, в которых был кефир. К счастью, провокаторов сразу локализировали. Этих четверых парней доставили в Шевченковское управление полиции. Сейчас уже установили, кто эти люди - они все оказались студентами, 1996, 1998 и 1999 года рождения. По их объяснениям, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша и таким образом хотели привлечь внимание к проблеме", - рассказала тогда начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

С чего всё начиналось

Впрочем случаи трех последних лет - это последствия того, что проиходило в 2014 году. Во время Майдана под струи зеленки попадали как представители нынешней власти, так и регионалы.

В декабре 2014 года жители села Лесные Гриневцы в Хмельницкой области облили зеленкой экс-регионала, депутата облсовета Петра Тарасюка. Таким образом они протестовали против намерений Тарасюка создать музей на их землях.

В декабре 2014 года в Харькове во время митинга за отставку мэра Харькова Геннадия Кернеса местного депутата, экс-регионала Владимира Скоробогача облили зеленкой и забросили в мусорный бак. Это начиналсь "мусорная люстрация".

Уже после Майдана, весной 2014 года Михаила Добкина, который баллотировался в президенты Украины, у офиса одного из украинских телеканалов неизвестные активисты облили зеленкой и обсыпали мукой.

Впрочем, не только противники Майдана попадали под зеленку. В начале Революции достоинства с ней познакомились нынешние лидеры партии "Народный фронт".

В феврале 2014 года в Харькове Арсения Яценюка и Александра Турчинова облили зеленкой после встречи с Юлией Тимошенко. На них нападали дважды – у входа в больницу и около забора, окружающего территорию медучреждения. Зеленкой их облили в фойе больницы. Основная масса попала в Яценюка. Немного попало на Турчинова и сопровождавшего обоих политиков охранника.

Отметим, что одного из нападавших сразу же задержала милиция.

Нападение на Луценко с женой

В разгар Евромайдана, в декабре 2013, в Харькове облили зеленкой нынешнего генпрокурора, а тогда оппозиционного политика Юрия Луценко и его жену Ирину.

Инцидент произошел на площадке перед памятником Шевченко, где ежедневно проходил местный Евромайдан. Сначала супругов облила женщина, а еще через несколько минут попытку сделать то же самое повторил мужчина.

Обоих нападавших опять таки задержали. Сейчас же с этим никто по большому счету не "заморачивается".

Однако, видимо в память о тех событиях у Луценко процедура обливания зеленкой и отложилась в памяти как "ватная традиция". Хотя, как видим, в последнее время ее применяли радикалы и националисты разных мастей.