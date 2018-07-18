Первая баржа с херсонскими "арбузами от Гройсмана", которые стали одними из самых популярных мемов в прошлом году, будет отправлена в Киев с 1 по 8 августа, в период оптимального созревания ягоды. Об этом сообщает пресс-служба ТОВ СП "Нібулон" в Facebook.

Глава компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и президент кооператива "Южный союз" Александр Синенко готовят к отправке партию арбузов в размере 500 тонн.

Ягоду доставят на несамоходном судне. В продажу херсонские арбузы поступят после 15 августа.

Фото: facebook.com/nibulonltd

Фото: facebook.com/nibulonltd

Как сообщала "Страна", в прошлом году арбузы с баржи продавали в торговых сетях Fozzy Group ("Сильпо"). Информации о том, в каких сетях будут продавать арбузы этого сезона, пока нет.

Эксперты говорят о возможном росте цен на бахчевые во второй половине сезона из-за прибытия "полосатой" баржи.

"Вполне возможно, что цены на арбузы, наоборот, вырастут. Кстати, так было и в прошлом году, это было связано с хайпом, поднявшимся от баржи", - вспоминает аналитик FAO (продовольственная организация ООН) Андрей Ярмак.

Напомним, в прошлом году и без того дорогие арбузы по-настоящему золотыми сделала баржа. Ее помпезно пустили по Днепру к Киеву с перерезанием чиновниками ленточек и массовой трансляцией на всех телеканалах страны. И анонсировали едва ли не как революционно новое логистическое решение, которое должно было заметно удешевить арбузы и позволить украинцам вдоволь полакомится доступной бахчей.

"Страна" разбиралась, смогут ли украинцы наестся дешевых арбузов в этом сезоне.