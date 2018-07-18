На журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняли в подрыве информационной безопасности Украины, впервые со дня освобождения надели электронный браслет.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Браслет внезапно "нашелся" сразу после интервью, которое Василий дал нашему изданию.

Фото: Страна.ua

Напомним, на вопрос корреспондента "Страны", где его браслет Муравицкий ответил: "Нет браслета. Не нашли. Я просил браслет Розенблата, который он снял, но мне его не дали. Видимо, уже нашелся новый счастливый обладатель".

27 июня Королевский суд города Житомира отпустил журналиста Василия Муравицкого под домашний арест. Однако рассмотрение дела продолжится. Муравицкий настроен идти до конца и добиться оправдательного приговора.

Ранее "Страна" сообщала о госизмене и коте "Пампухе". Почему разваливается дело журналиста Муравицкого, которого сегодня отпустили на свободу.

Также журналиста Муравицкого отпустили под домашний арест.