В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ задержали пособника так называемой "ДНР", который пытался вылететь из Украины в одну из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанным оказался донецкий предприниматель, который занимался автотранспортными перевозками между блокпостами на временно неподконтрольной территории Донецкой области.

Мужчина наладил "плодотворное взаимодействие" с сепаратистами.

В "благодарность" делец предоставлял боевикам авто для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тысяч рублей одному из "депутатов" так называемого "народного совета" "ДНР" за "содействие" бизнесу", - объясняют причину задержания в СБУ.

Сейчас задержанному уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины - "содействие террористической деятельности". Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщала "Страна", министр МВД Арсен Аваков допустил лишение населения неподконтрольной части Донбасса части гражданских прав.

Также "Страна" писала, как несколько лет назад в Борисполе задержали бразильца, который воевал за "ДНР" и имел медаль от Стрелкова.

Напомним также, что главу киевского областного отделения "Батькивщины" также задержали в "Борисполе". Он заявил о похищении.