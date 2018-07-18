Киеву пообещали палящий июльский зной уже через неделю
В Киев с 26 июля на смену дождливой погоде придет жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Пока варится синоптические карты на завтра, на всякий случай для любителей горячих ощущений в большом городе. С 26 июля в Киеве начнется жара", - рассказала она.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Сегодня, 18 июля, в столице ожидаются периодические дожди, грозы. Возможно усиление ветра, а в некоторых районах города даже град. Температура воздуха будет +24…+26 днем, а ночью +17… +19 градусов.
Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала фото циклона по имени Халина, который завис над Украиной.
Также синоптик показала, как дождь ходит вокруг Киева, но никак не дойдет.
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