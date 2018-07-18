В Беларуси предоставили статус беженца экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который обвиняется в растрате 43 млн гривен госсредств.Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно справке Главного управления военной контрразведки от 16 мая 2017 года, в Беларуси Ежелю предоставлен статус беженца, и, по оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру. Украинскими силовиками он объявлен в розыск.

В решении суда от 5 июля сообщается, что генеральная прокуратура подала в суд ходатайство о рассмотрении дела экс-министра в порядке специального (заочного) судопроизводства.

Следствие обвиняет Ежеля в том, что в период с 29 апреля 2011 года по 8 февраля 2012 года он, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, как должностное лицо использовал свое служебное положение вопреки интересам службы.

В результате выдачи им отдельных поручений в период с апреля 2011 до марта 2012 года была осуществлена ​​оплата коммунальных услуг и энергоносителей, потребленных ЧП "Артек Союз", ООО "Укрпродакорд ОР", ООО "Ведущая продовольственная компания ВС", ООО "Оптукрпром-ВР" во время предоставления услуг по питанию личного состава Вооруженных сил Украины, за счет средств государственного бюджета без дальнейшей компенсации на общую сумму 42 тыс. 965 гривен, что нанесло материальный ущерб государству на указанную сумму.

Сам Ежель свою вину при допросе не признал.

Прокурор отметил, что с апреля 2013 года по май 2015 года подсудимый занимал пост посла Украины в Белоруссии, но после окончания каденции на родину не вернулся.

В то же время, согласно ряду писем, предоставленных органу досудебного расследования МИД Украины, с 10 августа 2014 экс-министр и посол фактически находился на лечении в Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных сил Республики Беларусь, в связи с чем прибыть в Украину для проведения с ним следственных действий не может.

"Однако следствием установлено, что Ежель, находясь на территории Республики Беларусь, активно принимал участие в официальных мероприятиях и проводил встречи с делегациями, прибывающими для участия в заседаниях рабочих групп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине", - сказано в решении суда.

Вышеизложенное вызывает сомнения относительно истинного состояния здоровья подозреваемого, а также может свидетельствовать о возможной симуляции им заболевания с целью уклонения от органов предварительного расследования.

Кроме того, в соответствии с информацией Службы внешней разведки Украины экс-посол продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

Также Ежель своим письмом от 16 мая 2015 года сообщил Главной военной прокуратуре, что он в Украину не вернется в связи с угрозой его жизни и отсутствием гарантий безопасности его семье.

Кроме того, в апреле 2016 года подозреваемый письменно обратился к следователю Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры с ходатайством о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления, в котором сообщил свое место жительства (Белоруссия, Минская область, село Ратомка, ул. Спортивная, д. 26А, кв. 55).

Также "Страна" писала, что Анатолий Матиос заявил о неспособности достать адмирала Ежеля из Беларуси.