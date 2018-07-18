Мэр Киева Виталий Кличко на свой день рождения, 19 июля, возьмет недолгий отпуск и уедет из Киева в США. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, пишет сайт мэрии.

"В течение последних десяти лет я праздную свой день рождения со своими детьми. Сейчас они в лагере в Соединенных Штатах, в лесах на границе с Канадой. Я туда полечу, чтобы с семьей, вместе с детьми, отпраздновать свой день рождения. А на следующей неделе уже вернусь к работе. Дел много. Долго отдыхать не буду", – рассказал городской голова.

На вопрос, какой подарок он хотел бы получить, мэр Киева ответил, что искреннее внимание близких и друзей – самый лучший подарок для него.

"Знаете, уже прошел тот возраст, когда ожидаешь каких-то подарков. Самый большой подарок – это внимание. Большего не нужно", – сказал Виталий Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что пока мэра Кличко критикуют за повышение цены на проезд, его жена отправилась медитировать в Грецию.

Также "Уже сделано многое". После повышения цен на проезд мэр Киева Виталий Кличко объявил, что пойдет на третий срок.