Украинских моряков вызволили из Эмиратов, где они пять месяцев были в заложниках у судовладельца
В Украину вернулись четверо украинских моряков-членов экипажа судна "Gulf Pearl". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.
"Эпопея по ликвидации задолженности перед четырьмя украинцами членами экипажа судна "Gulf Pearl" завершена. Скоординированными действиями консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину", - отмечается в сообщении.
Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Напомним, судно "Gulf Pearl" под флагом Экваториальной Гвинеи простояло на рейде возле эмирата Шарджа (ОАЭ). В экипаже находилось шестеро украинских моряков.
Члены экипажа заявили, что у них изъяли документы и не выплачивали заработную плату с февраля 2018 года.
Как сообщала "Страна", украинские моряки уже полтора месяца сидят под арестом в Нигерии за незаконную торговлю топливом.
Напомним также, что украинские моряки обнаружили на борту судна 300 кило кокаина и сдали его итальянской полиции.