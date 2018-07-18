В Украину вернулись четверо украинских моряков-членов экипажа судна "Gulf Pearl". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Эпопея по ликвидации задолженности перед четырьмя украинцами членами экипажа судна "Gulf Pearl" завершена. Скоординированными действиями консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину", - отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Напомним, судно "Gulf Pearl" под флагом Экваториальной Гвинеи простояло на рейде возле эмирата Шарджа (ОАЭ). В экипаже находилось шестеро украинских моряков.

Члены экипажа заявили, что у них изъяли документы и не выплачивали заработную плату с февраля 2018 года.

Как сообщала "Страна", украинские моряки уже полтора месяца сидят под арестом в Нигерии за незаконную торговлю топливом.

Напомним также, что украинские моряки обнаружили на борту судна 300 кило кокаина и сдали его итальянской полиции.