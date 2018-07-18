Четыре сотрудника водоканала погибли, еще четыре попали в больницу с отравлением в городе Енакиево на неподконтрольной территории Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Сообщается, что вчера, 17 июля при выполнении работ на канализационной насосной станции в Енакиево произошел групповой несчастный случай. В результате трагедии погибли сотрудники водоканала Елена Сыроватская, Людмила Беседина, Сергей Подольский и Андрей Топичак.

Также сообщается, что в результате несчастного случая пострадали и госпитализированы еще четыре сотрудника водоканала. В настоящее время ведется расследование инцидента.

По данным местных СМИ, на объекте произошел выброс газа, которым и отравились работники "Воды Донбасса".

Ранее "Страна" сообщала, что Украина прекратила подачу воды в "ЛНР". В Луганске - вода по графику.

Также в Докучаевске во время обстрела в своем кабинете ранена сотрудница КП "Вода Донбасса".