И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что полезно есть мороженое, когда болит горло.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Прошли мимо холодильника с мороженым, потому что болит горло? Возвращайтесь назад и смело выбирайте любимый пломбир. Нет причин отказываться от холодного лакомства, особенно в жаркую погоду. Тем более, что июль - месяц мороженого", - сообщила Супрун.

Она объясняет, что пломбир и замороженный фруктовый сок работают как анестетик, помогают успокоить воспаление и дать временное облегчение боли.

"Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания. Холодное стимулирует сужение сосудов и миндалин, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи", - пишет министр здравоохранения.

Она отмечает, что при боли в горле не стоит есть мороженое с добавками – кусочками шоколада, орешков, изюма и других сахарных ингредиентов – они вызовут раздражение.

Супрун рекомендует при боли пить много теплой жидкости, полоскать горло соляным раствором и избегать острой, кислой пищи и сухой пищи. Исключить стоит чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи, алкоголь.

В комментариях к посту министра многие начали вспоминать, что даже в Советском Союзе после удаления гланд давали есть мороженое.

С другой стороны, причин боли в горле может быть множество, и мороженое не панацея от всех них - а в некоторых случаях может даже навредить.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что "Категорически запрещается". Супрун против того, чтобы мазать спину сметаной и зубной пастой.

Также Супрун объяснила украинцам, почему так важно завтракать.