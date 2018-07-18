Сегодня, 18 июля, в Киеве по улице Саперно-Слободской столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. В результате аварии двое человек погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Авария произошла около 5:45.

Как сообщает "Информатор" с места событий, Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением. Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал ему навстречу.

В результате лобового столкновения погибли водитель и девушка-пассажир Lanos.

Их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами.

Пассажира и водителя из Vito госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работла патрульная полиция, три кареты скорой помощи и ГосЧС. Подробности происшествия устанавливаются. Движение в сторону Южного моста было частично ограничено, осуществлялся объезд возле магазина "Леруа Мерлен".

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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