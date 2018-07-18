Польша экстрадировала в Украину подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и хищении средств главного бухгалтера "Укрспирта" Сергея Безродного.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, Безродный был выдан 16 июля на КПП "Дорогуск-Ягодин".

17 июля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 28 млн гривен.

Его подозревают в растрате 260 808 631 гривен и неуплате налогов на сумму 49 859 541 гривен.

Фото: acebook.com/LarysaSargan

Ранее "Страна" сообщала, что в Генпрокуратуре рассказали подробности дела экс-главы "Укрспирта", подозреваемого в покушении на Авакова.

Также ГПУ требует экстрадиции задержанного экс-главы "Укрспирта" из Румынии.