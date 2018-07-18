Сегодня, 18 июля, на троллейбусной остановке у Бабьего Яра прохожие нашли 2 из 4 распотрошенных фотоальбома дважды героя Советского союза Александра Федоровича Федорова за 1941-1944 годы. Об этом рассказал журналист Игорь Рец на своей странице в Facebook.

Журналисту удалось выяснить, что альбом принадлежит одному из руководителей партизанского движения во Второй мировой войне.

"Фотографии вырваны, уцелела только одна. Есть надписи карандашом и печать. Я забрал все что уцелело с собой, но не знаю, что с этим делать. Может этот пост увидят родственники, или люди, готовые взять это на хранение?", - отметил Рец.

Фото: facebook.com/igor.rets

Фото: facebook.com/igor.rets

Фото: facebook.com/igor.rets

Фото: facebook.com/igor.rets

Фото: facebook.com/igor.rets

Фото: facebook.com/igor.rets

Фото: facebook.com/igor.rets

Генерал-майор Алексей Федоров - советский государственный деятель, один из руководителей партизанского движения во время войны, дважды Герой Советского Союза. Был командиром Черниговско-Волынского партизанского соединения НКВД СССР, действовавшего на Украине, в Белоруссии и Брянских лесах России. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Как сообщала "Страна", год назад в декабре под Черниговом вандалы повалили бюст Федорова и поглумились над ним.

Ранее "Страна" писала про массовое убийство в Корюковке. Почему на самом деле нацисты в 1943 году уничтожили черниговский поселок.

Также "Страна" сообщала, как Петр Порошенко открыл мемориал украинцам, погибшим в Польше.