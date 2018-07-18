Клиентам Приватбанка начали приходить электронные сообщения, при помощи которых мошенники крадут деньги у людей.

Об этом сообщила пресс-служба госбанка со ссылкой на свое подразделение кибербезопасности.

Обычно сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp и др.), и в них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком. Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах" владельцу карты предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24. Если ввести логин и пароль на этом сайте, их могут узнать мошенники и вывести деньги с карты.

Пресс-служба показала, как выглядит фальшивая банковская страница.

Фото: privatbank.ua

"Приватбанк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах", — говорится в сообщении финучреждении.

Там пока не уточнили, сколько людей пострадало от новой мошеннической схемы преступников, и какие суммы были украдены.

Ранее "Страна" сообщала, что Приватбанк предупреждает о рассылке SMS от мошенников.

Также Приватбанк предупредил о мошенниках, которые "списывают" кредиты переселенцам.













