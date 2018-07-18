В Харьковской области полиция поймала парня на воровстве домашнего скота. Теперь ему светит до трех лет за решеткой.

73-летняя женщина, жительница села Абазовка, сообщила полиции Зачепиловского отделения, что на пастбище, расположенном неподалеку от ее дома, исчезли три козы.

В ходе оперативно-разыскной деятельности обнаружилось, что к похищению причастен ранее судимый 19-летний парень, сообщили полицейские региона на странице в Facebook.

Как оказалось, злоумышленник отвязал козочек и отвел и в лес. Позже он приехал с покупателем за животными. Но там его уже ждали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 185 ("похищение") Уголовного кодекса. Санкция статьи – до 3 лет тюрьмы. Проверяется, не был ли он причастен к аналогичным преступлениям.

Отметим, что чаще в Украине полицейским приходится отчитываться о похищении людей, а не животных. Так, 17 июля стало известно, что в Киеве выкрали известного застройщика, бывшего руководителя муниципального хора "Крещатик" Михаила Мациевского. 15 июля на Печерске со стрельбой выкрали прохожего.

Кроме того, "Страна" опубликовала список турецких граждан, которых собираются похитить и вывезти из Украины.