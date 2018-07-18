Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал вчерашнюю акцию протеста у здания САП с обливанием зеленкой. Он назвал поручил киевской прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - отметил он.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, 17 июля под зданием САП проходила акция антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого. Они требовали его отставки за снятие "пидозры" в деле о рюкзаках с сына главы МВД Арсена Авакова. Организатором акции выступил антикоррупционный активист Виталий Шабунин.

Спокойно покритиковать Холодницкого не удалось - на митинг неожиданно явились его защитники под командованием близкого к Арсену Авакову Ильи Кивы. Он устроил свой митинг и потребовал отставки главы НАБУ Артема Сытника.

На деле этот конфликт уже стал войной Банковой и "Народного фронта", который стал склоняться к поддержке Юлии Тимошенко в качестве кандидата в президенты.

Как рассказывала "Страна", именно "НФ" сейчас поддерживает антикоррупционного прокурора. А вот главу НАБУ Артема Сытника в последнее время связывают с Банковой - об этом стали особенно часто говорить после ночного визита Сытника домой к Порошенко в Козин.

Как сообщала "Страна", Илья Кива заявил, что на него напал облитый зеленкой Шабунин.

Также "Страна" писала о том, что значили баттлы с зеленкой и тортом "Рошен" в офисах НАБУ и САП.