В маршрутке Черноморска Одесской области мужчина избил женщину на глазах у водителя и остальных пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

О случившемся правоохранители узнали во время мониторинга интернета и решили ее проверить.

Было установлено, что инцидент произошел пять дней назад. Полицейские оперативно нашли и опросили потерпевшую женщину. Но обращаться с заявлением в полицию она отказалась.

Кроме того, полицейские опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями избиения, и установили личность дебошира.

"Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности за противоправные действия", - говорится в сообщении полиции.

Примечательно, что на видео, которое, вероятно, является свидетельством указанного инцидента, видно, что, кроме женщины в маршрутке Черноморска, от рук дебошира также пострадал еще один человек.

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