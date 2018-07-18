Число случаев запугивания журналистов в городе Каменском Днепропетровской области создало настоящую атмосферу террора в городе. И все эти случаи должна расследовать СБУ. Об этом сказано в заявлении Национального союза журналистов Украины и Независимого медиа-профсоюза Украины, которое опубликовал в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Отмечается, что главным инструментом запугивания СМИ является поджог имущества: "10 июля 2018 года в Каменском неустановленные лица подожгли редакцию газеты "Событие" (главный редактор – Елена Михолажина), которая арендует помещение в офисном здании, расположенном в центре города. Нет сомнений, что этот поджог был тщательно спланирован, ведь преступление было совершено всего через 10 минут после того, как последний работник покинул помещение редакции. Учитывая, что огнем повреждено имущество редакции, на котором газета готовилась к печати в этот день, целью преступления было не только запугивание журналистов издания, но и попытка сорвать выход газеты", - говорится в обращении.

Также он отмечает, что в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года неизвестные подожгли автомобиль главного редактора газеты "Город 5692" Сергея Гузя.

Кроме того, в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года неизвестные подожгли автомобиль главного редактора газеты "Антимафия" Станислава Милославского. В ночь с 30 на 31 марта 2017 года неизвестные подожгли местную типографию, в который был напечатан свежий номер газеты "Антимафия". Утром 31 марта 2017 года неизвестные посреди города напали на главного редактора газеты Станислава Милославского и силой отобрали уцелевший от пожара тираж газеты.

Вечером 18 ноября 2017 года неизвестные подожгли гараж главного редактора газеты "Событие сегодня" Михаила Балтакси.

К тому же, журналисты сталкиваются с угрозами в свой адрес. "Наиболее опасным был случай, который произошел 30 декабря 2016 года, когда под офис газеты "Событие сегодня" подложили коробку с гранатами и запиской с угрозами. 6 апреля 2017 года неизвестный прислал угрозу отрезать голову главному редактору газеты "Город 5692" Сергею Гузю", - сказано в заявлении.

Отмечается, что ни один из этих случаев не расследован несмотря на то, что отдельные дела брались на контроль на самом высоком уровне правоохранительных органов.

"Нападениям и угрозам подверглись редакторы большинства коммерческих изданий города. В Каменском создается реальная атмосфера террора и запугивания журналистов, которые пишут критические материалы о работе местных органов власти, коррупцию и другие нарушения", - говорится в заявлении.

Организации заявляют, что учитывая систематичность и безнаказанность этих преступлений, они требуют от Службы безопасности Украины объединить все случаи и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса (террористическая деятельность).

"Мы требуем быстрого и эффективного расследования этих преступлений, пока безнаказанность не привела к еще большей трагедии. Свободная и честная работа журналистов в Каменском должна быть не только гарантирована, но и обеспечена государством", - резюмируется в заявлении.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что за три месяца в Украине 22 раза нападали на журналистов, - НСЖУ.

Также жгли офисы и автомобили, рубили топором двери. В НСЖУ рассказали об атаках на журналистов и нападениях на редакции в Украине.