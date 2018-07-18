Россия выбыла из числа крупнейших держателей американских гособлигаций, всего за два месяца отказавшись от бумаг более чем на $80 млрд. Это следует из отчета Министерства финансов США, опубликованного на сайте министерства.

В списке 33 страны, среди которых нет России. Это означает, что общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Москва в мае, составляет меньше $30 млрд. У России оставались облигации на $14,9 млрд, то есть меньше чем у Казахстана или ЮАР.

Для сравнения в апреле Россия была в списке с облигациями на общую сумму в $48,7 млрд. Уже тогда отмечалось, что Москва быстрыми темпами сбрасывала американские бумаги, поскольку в марте этот показатель превышал $96 млрд. Россия тогда находилась в середине списка, обходя в том числе Канаду, Францию и Германию. На конец 2017 года у России были американские казначейские бумаги на $102,2 млрд.

Максимума российские вложения в госдолг США достигали в октябре 2010 года — $176,3 млрд.

Крупнейшими держателями американских гособлигаций по состоянию на май являются Китай ($1183,1 млрд), Япония ($1048,8 млрд), Ирландия ($301 млрд), Бразилия ($299,2 млрд), Великобритания ($265 млрд).

Комментируя 19 июня апрельские показатели, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти проводят политику диверсификации, оценивая все риски – финансовые, экономические, геополитические. При этом Набиуллина отказалась объяснять, куда ЦБ вложил резервы, выведенные из США, пишет РБК.

Совокупные международные резервы ЦБ в апреле–мае почти не изменились (около $457 млрд), то есть ЦБ перекладывался из одних активов в другие. За этот период его резервы, размещенные в иностранные ценные бумаги, сократились на $47 млрд, до $226 млрд, тогда как резервы в наличной валюте и депозитах в других центральных банках, Банке международных расчетов, МВФ и иностранных коммерческих банках, напротив, выросли почти на те же $47 млрд (до $140 млрд), следует из данных Банка России.

Кроме того, ЦБ в апреле–мае докупил более 1 млн тройских унций золота. Разбивки вложений по странам или валютам ЦБ не приводит (на конец 2017 года вложения в долларах США занимали 45,8% резервов).

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