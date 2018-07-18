Президент США Дональд Трамп заявил о своем согласии с выводами американских спецслужб о том, что Москва вмешалась в президентские выборы в 2016 году. Вместе с тем он сообщил, что во время встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным его не правильно поняли. Об этом сообщает Reuters.

"Я перепутал слова. Я хотел сказать так: Я не вижу причин, почему это была не Россия. А сказал: Я не вижу причин, почему это была Россия", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Также Трамп сказал, что он полностью доверяет разведывательной службе США и согласился с ее выводами о вмешательстве России, хотя настаивал на том, что действия России не повлияли на результат.

Напомним, президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки. Путин заявил, что "РФ никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в избирательный процесс".

"Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она", – ответил тогда Трамп.

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