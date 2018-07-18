В Германии украинского дальнобойщика, который на фуре пьяным протаранил полицейское авто из-за чего погибла женщина-полицейский, приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы. Об этом пишет DW.

Такое решение принял суд 17 июля в немецком городе Менхенгладбах. Валерий Ю. совершил наезд в декабре 2017 года. Грузовик врезался в автомобиль полиции со скоростью 71 километр в час. Водитель не затормозил, в результате чего грузовик с разбитым авто проехала еще около 200 метров.

Суд признал украинца виновным в убийстве по неосторожности и нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья признал, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном.

До этого адвокат подсудимого заявлял, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Затем, последовав совету, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое его коллег получили телесные повреждения.

Полицейский автомобиль после аварии Фото: dw.com

Ранее "Страна" сообщала, что украинец на фуре протаранил патрульную машину в Германии, погибла полицейская.

Также в Германии автобан обвалился ямой почти в 100 метров.