Из-за отравления в лагере "Ястребок" в в селе Сосновка Лиманского района Донецкой области госпитализированы уже 84 человека. Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"17-18 июля из детского лагеря "Ястребок" в селе Сосновка Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека", - говорится в сводке ГСЧС за 18 июля.

Среди тех, кто оказался в больнице, 68 детей. "Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 16 июля после ужина 60 детей из "Ястребка" почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения городов Славянск, Краматорск и Лиман с симптомами острого кишечного отравления.

Позже было принято решение о госпитализации всех детей, почувствовавших недомогание. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что лагерь "Славутич" закроют после массового отравления детей из школы Дерюгиных, а также о том, что чиновники подсчитали как много людей отравились в Киеве с начала года.