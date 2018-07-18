"Укроборонпром" проводит расследование состояния охраны периметра Харьковского бронетанкового завода после публикации в Youtube видео, снятого местными руферами. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

В "Укроборонпроме" утверждают, что видео снято именно на территории завода, где ремонтируется военная техника, а не на заброшенной военной базе, как утверждали блогеры.

"Укроборонпром" объяснил, что это избыточное имущество министерства обороны Украины. В концерне утверждают, что согласно законодательству у предприятий, входящих в него, нет полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение.

Видео блогеров сейчас удалено с их аккаунта. На записи они сообщают, что насчитали на базе три сотни танков. Кроме старых списанных и поставленных на хранение танков, они обнаружили также 10 новых украинских танков Т-64БВ "Булат". Недалеко от них оказался и танковоз.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция пытается понять, как руферы проникли на территорию бронетанкового завода в Харькове и сняли видео.