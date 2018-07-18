Видео двоих харьковских руферов, которые проникли на территорию танкового склада ВСУ с сотнями списанных и десятками новых танков, удалено с YouTube-аккаунта блогеров. Причины удаления не указаны.

Авторы видео утверждали, что беспрепятственно проникли на площадку, где хранятся 300 старых советских танков и порядка 10 новых. Они заявили, что это заброшенная военная база, которая никем не охраняется.

В видео говорится, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

Впрочем, запись уже продублировали другие пользователи.

Видео: youtube.com

Позднее Минобороны Украины заявило, что видео снято на территории одного из харьковских предприятий, а не на заброшенной базе ВСУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове руферы проникли на танковую базу и не нашли там охрану. Видео.