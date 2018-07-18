Сегодня, 18 июля 2018 года по всей территории Украины пройдут дожди, местами возможны ливни с грозами, шквалами и даже градом. Об этом сообщает "Укргидромецентр".

В центральной части Украины, как и по всей территории страны ожидаются дожди. Ветер западный 5-10 м/с. Термометр покажет +24… +27 градусов днем, а ночью - +17… +19.

В северных областях синоптики обещают сильные дожди, временами с грозами. Температура воздуха составит +22… +26 градусов днем и +16… +19 градусов ночью.

В восточном регионе Украины также пройдут дожди, временами ливни. Возможен град и усиление ветра. Температура днем будет +23… +26, а ночью +17… +19 градусов.

На Юге температура воздуха будет +26…+29 градусов днем, а ночью +17… +19. Ожидаются незначительные осадки, но возможен и сильный дождь. Ветер западный 5-10 м/с.

Даже несмотря на дождь температура воздуха на Запад не станет значительно ниже. Столбик термометра не опустится ниже +21 градуса днем, а ночью - +15.

В столице ожидаются периодические дожди, грозы. Возможно усиление ветра, а в некоторых районах города даже град. Температура воздуха будет +24…+26 днем, а ночью +17… +19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала фото циклона по имени Халина, который завис над Украиной.

Также на Киев надвигается гроза с мощным ветром, могут падать деревья.