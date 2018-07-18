В Украине с начала года пять человек умерли от ботулизма, сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего за это время было зарегистрировано 58 случаев заболевания.

"На прошлой неделе зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма - в Запорожской области. Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления", - сказано в сообщении.

В Украине до недавнего времени был дефицит сыворотки от ботулизма. Больницы били тревогу, и ведомству Супрун пришлось просить в ООН гуманитарную помощь.

Только в начале июля Украину из ООН прислали партию гуманитарных сывороток от ботулизма - хотя сезон смертей от болезни начался еще в мае.

В Украине в целом наблюдается вспышка ботулизма. "Страна" рассказывала, как распознать ботулизм и отличить от обычного отравления.