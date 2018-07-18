В Конгрессе появился законопроект о финансировании иностранных операций США на 2019 год. В нем прописано увеличение военной помощи Украине на 50 миллионов долларов.

Документ был внесен республиканцем Гарольдом Роджерсом в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля, сообщает Life.

По данным этого СМИ, в законопроекте указана сумма в 250 млн долларов, что на 50 млн больше, чем предусмотрено программами Государственного департамента и Пентагона на 2018 год.

Отмечается, что средства будут выделены на летальное оружие оборонительного характера. Также говорится и о том, что в проекте закона увеличена смета помощи Украине по линии Госдепа США и смежных агентств до $441 млн — что больше финансовой поддержки, которая оказывается Украине в течение 2018 года.

Суммарно в итоге Украине выделят порядка $700 млн (это на $70 млн больше, чем в нынешнем году).

Напомним, западная пресса и политики взорвались негативными комментариями о встрече президентов США и РФ в Хельсинки.

Ранее мы рассказывали о том, что "Джавелины" не поедут на Донбасс и зачем они появились в Украине на самом деле.