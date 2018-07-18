Сегодня, 18 июля, Голосеевский суд столицы будет избирать меру пресечения для Сергея Мазура, одного из лидеров националистической организации С14.

Его подозревают в разгроме табора ромов в Киеве на Лысой горе, который произошел в конце апреля.

Мазуру вменяют хулиганство и, как утверждают в С14, пропаганду межнациональной розни.

Суд начнется в 9:00, говорится на Facebook-страничке главы националистов Евгения Карася. Сейчас он собирает "группу поддержки" Мазура в суде и призывает своих сторонников прийти на процесс.

"Страна" будет вести онлайн-репортаж из Голосеевского суда Киева.

Квартиру Мазура обыскали на прошлой неделе, вручив ему подозрение.

Также "Страна" разбиралась, почему власти снова атаковали националистов.