Сегодня, 18 июля, Голосеевский суд столицы будет избирать меру пресечения для Сергея Мазура, одного из лидеров националистической организации С14.

Его подозревают в разгроме табора ромов в Киеве на Лысой горе, который произошел в конце апреля.

Мазуру вменяют хулиганство и, как утверждают в С14, пропаганду межнациональной розни. 

Суд начнется в 9:00, говорится на Facebook-страничке главы националистов Евгения Карася. Сейчас он собирает "группу поддержки" Мазура в суде и призывает своих сторонников прийти на процесс. 

"Страна" будет вести онлайн-репортаж из Голосеевского суда Киева. 

Квартиру Мазура обыскали на прошлой неделе, вручив ему подозрение

Также "Страна" разбиралась, почему власти снова атаковали националистов.

 

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