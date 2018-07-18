Сегодня в Киеве состоится суд над лидером С14 по делу погрома на Лысой горе
Сегодня, 18 июля, Голосеевский суд столицы будет избирать меру пресечения для Сергея Мазура, одного из лидеров националистической организации С14.
Его подозревают в разгроме табора ромов в Киеве на Лысой горе, который произошел в конце апреля.
Мазуру вменяют хулиганство и, как утверждают в С14, пропаганду межнациональной розни.
Суд начнется в 9:00, говорится на Facebook-страничке главы националистов Евгения Карася. Сейчас он собирает "группу поддержки" Мазура в суде и призывает своих сторонников прийти на процесс.
"Страна" будет вести онлайн-репортаж из Голосеевского суда Киева.
Квартиру Мазура обыскали на прошлой неделе, вручив ему подозрение.
Также "Страна" разбиралась, почему власти снова атаковали националистов.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!