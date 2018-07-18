Тело украинца Андрея Совы, которого убил в драке россиянин, не могут уже четыре дня переправить в Украину. Его доставка планируется сегодня, 18 июля.

Вокруг доставки тела уже разразился скандал, передет ТСН.

Украинские дипломаты говорят, что пытаются ускорить процесс, однако сами не знают, когда именно будут готовы все документы.

"По информации консула, страховая компания заканчивает документальное оформление транспортировки тела погибшего в Украину", - объяснил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Однако работники страховой компании и турагенства рассказали СМИ, что бюрократические трудности возникли с аэропортом Запорожья.

Однако там все отрицают и уверяют, что готовы принять рейс, но заявки на какой-то конкретный день к ним не поступало.

Жителя Запорожья Андрея Сову убили в драке на курорте в Турции. Он умер не выходя из комы 14 июля.

Сова и россиянин Андрей Похвальный смотрели матч ЧМ-2018 по футболу и поссорились из-за поддержки команд. Сейчас Похвальный арестован в Турции.