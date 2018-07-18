В Киеве сегодня откроют сквер имени известного певца Муслима Магомаева. Он будет находиться на пересечении проспекта Черновола и улицы Сечевых Стрельцов.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение КГГА.

Уточняется, что сквер откроют при содействии азербайджанской диаспоры и посольства этой страны в Украине.

Магомаеву в прошлом году исполнилось бы 75 лет - к этому приурочено открытие сквера.

Кроме азербайджанских дипломатов и меценатов, в мероприятии примут участие министр культуры Евгений Нищук и зам Кличко Николай Поворозник.

"В тот же день, после церемонии открытия сквера, в 19:00 в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского (ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11) пройдет вечер памяти маэстро", – сказано в сообщении.

Муслим Магомаев, знаменитый советский баритон азербайджанского происхождения, скончался в 2008 году.

Напомним, что в КГГА хотят назвать сквер у российского посольства в Киеве в честь убитого в Москве Бориса Немцова.

Также мы сообщали, что из-за нехватки мест на кладбищах украинцев могут разрешить хоронить в парках и скверах.