После встречи Путина и Трампа в Хельсинки, глава Пентагона Джеймс Мэттис открыт для переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Об этом со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве США сообщает агентство Reuters.

Министры обороны двух стран не общались с 2015 года, когда обострение отношений Москвы и Вашингтона достигло своей кульминации.

По данным СМИ, Мэттис дал понять, что готов начинать переговоры с Шойгу по телефону или даже лично - но сам такой возможности активно не ищет.

Официально в Пентагоне на запрос агентства сообщили, что пока не получали никакого предложения из Москвы о переговорах - "несмотря на замечание Шойгу на прошлой неделе, что Мэттис отклонил такое предложение".

Отметим, что на встрече президентов РФ и США в Хельсинки Путин заявлял о том, что нужно восстановить военные контакты двух стран. А Трамп сказал, что "наши военные в Сирии ладят лучше, чем политики".

Главные итоги саммита Путина и Трампа мы разбирали в статье "Раз про Украину почти ничего не сказали, значит поладили. И это плохая новость для Порошенко".

Также мы публиковали основные тезисы и заявления саммита в Хельсинки.