Оболонский райсуд Киева запретил дальнейшие допросы свидетелей защиты по делу о госизмене Виктора Януковича.

Об этом у себя в Facebook написал Виталий Сердюк, адвокат экс-президента.

"Среди недопущенных к даче показаний остались согласившийся свидетельствовать в суде первый Президент Украины Леонид Кравчук, бывший Премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, бывший Министр Обороны Павел Лебедев, бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, Аркадий Ярощук и др.", - указал Сердюк.

По его словам, допрос этих лиц был запланирован на 17-20 июля.

Сердюк говорит, что это произошло после допроса экс-охранника Януковича Константина Кобзаря, который дал показания против Турчинова, Авакова и Наливайченко.

Ранее суд признал охранника Януковича потерпевшим по делу покушения на экс-президента в 2014 году.

Напомним, что дело против Януковича продолжит рассматривать тот же судья и тот же суд - таково решение Верховного Суда.