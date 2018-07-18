Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми СМИ, которые осудили его встречу с Владимиро Путиным в понедельник 16 июля в Хельсинки.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Встреча между Президентом Путиным и мной была большим успехом везде, кроме фейк-ньюс медиа!", - заявил он.

"Страна" уже рассказывала о дружной негативной реакции западных СМИ на встречу Путина с Трампом. Многие медиа прямо назвали его предателем, а на карикатурах, напоминающих больше военную пропаганду 30-х годов, Трамп, держащий Путина за руки, убивает символ Америки - дядю Сэма.

Встреча двух президентов длилась несколько часов за закрытыми дверями. И, хотя никакие прямые договоренности не озвучены, есть множество поводов говорить, что Путин и Трамп поладили.

Подробнее читайте в аналитическом материале "Страны" "Раз про Украину почти ничего не сказали, значит поладили. И это плохая новость для Порошенко".