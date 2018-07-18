Сотрудница российской военной разведки (ГРУ) якобы могла входить в состав группы из шести человек, причастной к осуществлению нападения с применением нервно-паралитического вещества в Великобритании. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной во вторник в газете Daily Mail.

"Целесообразно предположить, что женщина-офицер могла быть частью группы, исполнив ключевую роль", - приводит издание слова источника в разведывательной сфере.

Daily Mail приводит слова брата Чарльза Роули Мэтью, который утверждает, что Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули нашли в парке в Солсбери флакон из-под духов, в котором могло находиться нервно-паралитическое вещество.

"Все, что я знаю, о чем мне рассказал Чарльз, что был флакон из-под духов или лосьона после бритья, и они подобрали его в парке и распылили содержимое на себя", - сказал Мэтью Роули.

Таким образом, подводит к выводу издание, обнаруженная находка наводит на версию, что женщина могла входить в состав группы, которая осуществила покушение на Скрипалей.

Напомним, подданные Великобритании, Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии.

Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с предположением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, в марте были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Как сообщала "Страна", ранее полиция Солсбери сообщила о новом инциденте с мужчиной у ресторана, связанного с делом Скрипалей.