Бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский скончался на 60 году жизни. Об этом кореспонденту ТАСС во вторник сообщил друг артиста, поэт-песенник Александр Шаганов.

"Игоря не стало сегодня, очень печально, - сообщил собеседник агентства, уточнив, что певец и композитор долгое время боролся с онкологическим заболеванием. - Он был полон планов, был человеком, любившим жизнь. Он не был большим артистом телевизионным, хотя был заслуженным артистом России. Его талант был необычайным, он всегда был любимцем зала. Артистом он был по рождению".

Шаганов рассказал о совместном творчестве, в частности с Браславским была написана песня "Армия". Он также напомнил, что Браславский занимался благотворительностью, помогал онкобольным детям.

"Ему самому была нужна помощь, а он собирал деньги и передавал их детям, всегда помогал как мог", - добавил Шаганов.

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П. И. Чайковского по классу валторны. Окончил Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. Работал в ВИА "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", в театре "Музыка" под руководством Игоря Гранова. В 1992 году стал лауреатом международного конкурса в Сопоте. С 1994 по 2004 годы - солист группы "Доктор Ватсон".





Среди его известных песен - "Лучшая женщина", "Ночь любви". В 2017 году Денис Майданов представил песню на музыку Браславского "Если судьба полет".

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