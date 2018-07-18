Во вторник, 18 июля, около 20:30 в Тернополе на улице Пушкина, 1 взорвался газ. Пострадавших забрала карета скорой. Об этом сообщает местное издание Терен.

Случилось это на 8 этаже многоэтажки. Взрывной волной выбило все окна в квартире. По словам очевидцев, мальчика с многочисленными ожогами забрала карета скорой помощи. Еще один пострадавший приходил в себя около подъезда.

Фото: teren.in.ua/

На месте работают спасатели, патрульная полиция и аварийная служба газа.

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