Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обеспокоено сегодняшними нападениями "титушек" на председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина и здание Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, что запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", - заявили американские дипломаты.

Фото: twitter.com

Как сообщала "Cтрана", ранее полиция сообщила первые подробности проникновения группы лиц в здание НАБУ.

Мы писали, что в НАБУ не исключают связь нападения на их офис с нардепом Дейдеем и родственником главы МВД. Также бюро разместило видео с камер видеонаблюдений, на которых видны участники митинга. НАБУ считает, что они были проплачены.