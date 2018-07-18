Внесены изменения в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, Кабмином принято постановление от 11 июля 2018 года № 548.

Отныне несовершеннолетние дети-переселенцы, получившие паспорт гражданина Украины, смогут самостоятельно обращаться за назначением денежной помощи.

Получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица отныне имеют право и:

люди, жилые помещения которых разрушены или стали непригодными для проживания в результате проведения АТО, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры);

несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места жительства, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

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