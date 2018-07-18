В Екатеринбурге в ночь на 17 июля прошел царский крестный ход, приуроченный к столетию со дня расстрела семьи последнего императора России Николая II, который почитается в русской православной церкви как страстотерпец. Видео крестного хода опубликовала Медуза в Facebook.

Юбилейную литургию вместе с членами священного синода провел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который также возглавил шествие верующих. По словам наместника монастыря, епископа Нежнетагильского и Невьянского Евгения, всего в шествии приняли участие порядка 100 тысяч человек.

Всего верующие прошли 21 километр, от центра Екатеринбурга до Ганиной ямы, где захоронили останки расстрелянной царской семьи и где они были найдены.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее Следком России заявил, что расстрел Николая II и его семьи мог быть ритуальным убийством.

Мы писали, что церковная комиссия не нашла следов мироточения бюста Николая II в Крыму.

Ранее британские ученые нашли лекарство от страшной болезни "царевича Алексея".