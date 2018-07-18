На террасе столичного ЦУМа донецкий "Шахтёр" представил пятерку новых футболистов, которые перешли в состав чемпионов Украины в летнее межсезонье.

"Горняки" заключили соглашения с голкипером Алексеем Шевченко, полузащитниками Майконом, Фернандо и Сиприано, а также нападающим Жуниором Мораесом, который выступал в столичном "Динамо".

Все новобранцы получили футболки из рук главного тренера "Шахтёра" Паулу Фонсеки, сообщает официальный сайт чемпионов Украины.

Также футболисты ответили на вопросы журналистов:

Алексей Шевченко – о работе с Паулу Фонсекой и Лиге чемпионов:

– Мне очень интересно и приятно трудиться под руководством Паулу Фонсеки. Впервые сталкиваюсь с тренером, который так грамотно объясняет тактические моменты. Футбол придуман давно, но Паулу постоянно его развивает. За очень короткое время я уже узнал много нового. Что касается Лиги чемпионов, то уверен в одном: кто бы ни попался на жеребьевке, нас ждет хорошая группа. В этом турнире слабых соперников не бывает, и я надеюсь, что мы покажем достойную игру.

Фернандо – о трансфере, доверии тренера и украинской зиме:

– Рад, что принял предложение "Шахтера". В клубе все нравится, и я счастлив. Важно, что чувствую доверие Паулу Фонсеки, это очень помогает. Его стиль работы совершенно отличается от того, к чему я привык в Бразилии, но мне комфортно. Что касается Украины, то здесь красиво, я уже адаптируюсь в новом месте. Слышал о здешних суровых зимах, но меня они не пугают. Главное – хорошо проявлять себя и добиваться наших целей.

Сиприано – о знакомстве с "Шахтером", позиции на поле и веселом нраве:

– Я следил за "Шахтером" несколько лет, прекрасно знаю команду. Особенно меня вдохновлял Дуглас Коста. Я и сам люблю действовать на месте правого вингера. Именно на этой позиции чувствую себя наиболее комфортно и хорошо вписываюсь в игру. Также с самого детства моим кумиром является Лукас Моура. Если говорить о моем характере, то я действительно жизнерадостный парень. Мораес говорит, что я очень смешной, большой весельчак. Наверное, это правда.

Жуниор Мораес – о переходе в "Шахтер":

– Очень рад играть в "Шахтере" и спокоен по поводу перехода. В своей карьере я всегда стремлюсь расти и учиться чему-то новому. И, как я уже неоднократно говорил, одна из причин, почему я здесь, – возможность работать с Паулу Фонсекой. Счастлив, что мне представился такой шанс. За этот месяц я многому у него научился.

Майкон – об игровом номере, сравнениях с Фредом и идеальном опорнике.

– Я хотел номер 8, но меня опередил Ларри Кайоде, который взял его себе, так что выбрал еще одно очень важное для меня число – 27. Это день рождения моего сына и жены. Смогу ли я заменить Фреда? Думаю, мне еще нужно много расти, узнавать местный футбол, ведь я играл только в Бразилии. Но в любом случае постараюсь помочь команде добыть Суперкубок Украины. Идеальный опорный полузащитник? На чемпионате мира все мы видели Луку Модрича: как он играл, как действовал на поле. Этот футболист меня вдохновляет, я его очень уважаю и, наверное, хочу быть на него похожим.

Фото: fex.net

Как сообщала "Страна", новобранец "Шахтёра" отличился дублем в первом же товарищеском матче. Серебряный призер чемпионата Дании открыл счет на 51-й минуте, когда Фискер точным ударом из пределов штрафной завершил быструю контратаку.

Отметим, что Шахтер будет играть в новой форме.