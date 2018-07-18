Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении еще двум лицам, которые в марте 2018 года совершили дерзкое разбойное нападение на семью в Бориспольском районе.

Жестоко избив потерпевшую до смерти, четверо мужчин завладели ювелирными изделиями и денежными средствами в сумме 430 тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Сейчас при процессуальном руководстве местной прокуратуры еще двум злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. По ходатайству прокуратуры 4 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что в марте 2018 года четверо мужчин, одетые в балаклавы, проникли через металлопластиковое окно в частный дом в одном из сел Бориспольского района, где проживал сын вместе с матерью.

Злоумышленники связали их с помощью пластиковых хомутов, избили, и, угрожая применением огнестрельного оружия, завладели ювелирными изделиями и денежными средствами в сумме 430 тысяч долларов США.

Потерпевшие не могли самостоятельно освободиться и только утром следующего дня их освободили соседи и сообщили об этом случае в правоохранительные органы. От полученных телесных повреждений 72-летняя потерпевшая скончалась.

Бориспольской местной прокуратурой двум мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) УК Украины.

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