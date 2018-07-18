Сборная Украины U-19 сыграла первый матч на юношеском чемпионате Европы по футболу 2018 года. Наша команда со счетом 2:1 обыграла сверстников из Франции.

На 13-й минуте счет в матче открыл киевский динамовец Георгий Цитаишвили. Через десять минут французы сравняли счет. На 86-й минуте еще один динамовец Сергей Булеца принес украинской сборной победу, передает Интерфакс.

В другом матче этой группы в первом туре действующий чемпион Европы среди юношей Англия обыграла Турцию со счетом 3:2.

Две лучшие команды в группе попадут в полуфиналы.

Финальный турнир Евро-2018 проходит с 16 по 29 июля, в Финляндии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а далее матчи на вылет.

Евро-2018 будет одновременно и отборочным этапом для Европы на ЧМ-2019 для игроков до 20 лет. Мировое первенство пройдет в Польше.

Как сообщала "Страна", Мбаппе решил отдать более полумиллиона долларов, заработанных на ЧМ-2018. Он передал их на благотворительность.

Отметим, что украинские футболисты с инвалидностью стали чемпионами Международной лиги.