Полиция не подтверждает покушение на бывшего главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского 16 июля. Об этом Украинским Новостям сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, 16 июля полиция действительно выезжала по обращению Бочковского к нему домой, однако подтверждения покушения не обнаружила.

В частности, он сообщил, что следов стрельбы не было обнаружено, как заявил Бочковский. Также полиция опросила свидетелей, которые сообщили, что ничего не видели и не слышали. Уголовное производство не регистрировалось.

Напомним, экс-глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, восстановленный в должности по решению суда, заявил о покушении на свою жизнь 16 июля во время заседания Киевского апелляционного административного суда во вторник, 17 июля.

Как сообщала "Страна", в Минюсте отказались восстанавливать в должности экс-главу ГосЧС Сергея Бочковского.

Также "Страна" писала, что в МВД пытались обжаловать решение суда о восстановлении в должности экс-главы ГосЧС Бочковского, а Аваков заявил, что Бочковский не имеет "морального права быть главой ГосЧС".